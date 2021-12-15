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Арсенал – Вест Хэм: где смотреть матч и кто фаворит

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 декабря, 19:41
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Прогноз и список трансляций битвы за Лигу чемпионов. Победитель сегодняшнего матча займет место в ТОП-4 Премьер-лиги
Арсенал - Вест Хэм. Эрон Рамздейл и Андрей Ярмоленко
Арсенал - Вест Хэм. Эрон Рамздейл и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Матч дня сегодня – в Англии. Встречаются две команды из Лондона – Арсенал и Вест Хэм. Команды, претендующие на "зону Лиги чемпионов", т.е. на попадание в первую четверку по итогам сезона.

Вест Хэм с нашим Андреем Ярмоленко занимает четвертую строчку в таблице Премьер-лиги (28 очков), а Арсенал идет шестым (26 очков). Победитель сегодня точно будет в ТОП-4, а проигравший – за ее пределами. Первая четверка в Англии попадает в Лигу чемпионов.

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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ

Матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports +. Также смотреть игру Арсенал – Вест Хэм онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Трансляцию Арсенал – Вест Хэм
смотрите на olltv
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АРСЕНАЛ – ВЕСТ ХЭМ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Хозяева – фавориты. В Parimatch коэффициент на победу Арсенала равен 2.15, на ничью – 3.60, а на победу Вест Хэма – 3.40. Вероятность результата матча по котировкам:

  • победа Арсенала – 45%
  • ничья – 27%
  • победа Вест Хэма – 28%

Также аналитики прогнозируют большое количество забитых голов. Коэффициент на три и больше гола – 1.83, на два или меньше – 2.05.

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Арсенал

Сегодня

22:00

Вест Хэм

2.18

3.65

3.30

Лестер

Завтра

21:30

Тоттенхэм

2.10

3.90

3.30

Челси

Завтра

21:45

Эвертон

1.23

5.70

14.50
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