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Анонс Дерби Турина: где смотреть матч Ювентус – Торино и какие шансы у команд

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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18 февраля, 13:37
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Ювентус всухую обыграет соседей по городу. Анонс и прогноз на поединок чемпионата Италии
Ювентус готовится к дерби Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус готовится к дерби Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Сегодня в Серии А стартует 26 тур чемпионата Италии. В единственном матче дня сразятся соседи по городу Ювентус и Торино. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЮВЕНТУС – ТОРИНО
18 февраля, пятница, в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.64 – 3.90 – 5.90

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Дерби делла Моле или Туринское дерби будет 206-ым суммарно и 154-ым в чемпионате Италии. Ощутимое преимущество в пользу Юве – 74 победы против 35 за "быками" в элитном дивизионе.

Но за последние 27 лет Торино выиграло лишь трижды за 35 встреч, еще семь оказались ничейными. Так что "бьянконери" мощно доминируют в противостояниях с соседями по городу. В первом круге команда Аллегри победила минимально (1:0).

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Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Ювентус не проигрывает в чемпионате 11 туров кряду. Но трижды из последних шести сыграли вничью. Располагаются на четвертом месте, опережая Аталанту на два очка, но сыграв на матч больше. До лидера им не хватает девяти баллов. Данило не сыграет из-за перебора карточек, Кьеллини и Кьеза все еще травмированы.

Торино – середняк Серии А, идут на 10-м месте, вылететь не рискуют, но и на еврокубки, скорее, не претендуют. В последних трех турах "быки" не победили ни разу, сыграв вничью с Сассуоло и проиграв сначала Удинезе (0:2), а затем Венеции (1:2).

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На выезде их дела обстоят вообще неважно. Из 11 гостевых матчей чемпионата они победили лишь дважды и еще дважды сыграли вничью. Прат, Побега и Фарес травмированы и это серьезные потери для "быков".

ПРОГНОЗ: Все аргументы в пользу Ювентуса. Думаю, они победят и не пропустят. Ожидаю от Юве ИТБ 1,5. Не удивлюсь голу Влаховича.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • сухая победа Ювентус – 2.44
  • Ювентус забьет 2 и больше голов – 1.89
  • гол Душана Влаховича – 2.10

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