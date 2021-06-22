Звезда фильмов Marvel был замечен в казино Лас-Вегаса несмотря на запрет

Бен Аффлек не отказался от своей карточной привычки после того, как одно из казино внесло его в "черный список"

Бен Аффлек в роли Бэтмена / Фото: Скриншот из видео

Известный актер Бен Аффлек недавно был замечен в одном из казино Лас-Вегаса. Американец известен своей любовью к карточным играм и казино и в один момент Аффлек заигрался.

В 2014 году одно из заведений запретило Бену играть и посещать казино, обвинив его в чтении карт. Это популярная техника просчитывания игры в блэкджек с помощью специального калькулятора. Данную схему игорные заведения пристально отслеживают и жестко пресекают.

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Впрочем, американца все же вновь заметили за игрой в карты в другом казино, где он сидел в окружении персонала, чтобы его не беспокоили фанаты. Стоит отметить, что в 2001 году актер поднял почти миллион долларов на игре в блэкджек в одном из казино, а спустя три года стал чемпионом штата Калифорния по покеру.

В кино Аффлек прославился благодаря ролям в фильмах "Армагеддон", "Операция Арго", "Перл Харбор", а также серии кино Marvel о супергероях. Нынче же он находится в Лас-Вегасе на съемках новой киноленты.