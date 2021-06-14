Золотой мяч на электрогитару: Лионель Месси стал амбассадором крупнейшей гемблинг-компании

Лионель Месси - посол компании Hard Rock International / Фото: Hard Rock International

Недавно стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси продлит контракт с Барселоной этим летом. Это не единственное соглашение, которое форвард подпишет этим летом.

Крупная гемблинг-корпорация Hard Rock International объявила, что Месси стал официальным амбассадором компании. Аргентинец – первый спортсмен, который подписал контракт с HRI. Организация с 50-летней историей владеет сетью игорных заведений, а также отелей и ресторанов по всему миру.

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Отмечается, что Лионель подписал контракт с Hard Rock International на пять лет. Сразу после заключения сделки аргентинец подарил компании копию Золотого мяча (которых у него аж шесть накопилось). В ответ же организация презентовала игроку эксклюзивную электрогитару.