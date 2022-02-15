Зинченко выиграет Лигу чемпионов? Названы главные фавориты турнира

Команда Александра Зинченко - главный претендент на победу в Лиге чемпионов

Сегодня возобновляется Лига чемпионов двумя матчами 1/8 финала. ПСЖ сразится с Реалом, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.

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Всего же на дистанции осталось 16 команд, которые в формате плей-офф определят нового победителя турнира. Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая и состоятся он должен в Санкт-Петербурге.

Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять Кубок над головой у Манчестер Сити. На команду Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 3.75. Главными конкурентами манкунианцев видятся Бавария (4.50) и Ливерпуль (6.00).

КОМАНДА КОЭФФИЦИЕНТ ВЕРОЯТНОСТЬ Манчестер Сити 3.75 22% Бавария 4.50 18% Ливерпуль 6.00 15% Челси 7.00 13% ПСЖ 9.00 10% Аякс 15.00 7% Реал 17.00 5% Манчестер Юнайтед 19.00 3% Ювентус 29.00 2,5% Атлетико 34.00 1% Интер 51.00 1,5% Вильярреал 151.00 1% Бенфика 201.00 0,5% Лилль 251.00 0,45% Спортинг 301.00 0,3% Зальцбург 321.00 0.25%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Челси, одолевший в финале Манчестер Сити. Единственный гол в поединке тогда забил Кай Хаверц.