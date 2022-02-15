15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
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Зинченко выиграет Лигу чемпионов? Названы главные фавориты турнира

Анатолий Дерека
15 февраля, 18:20
Манчестер Сити является основным претендентом на триумф в главном клубном турнире Европы. Прогноз букмекеров на победу в Лиге чемпионов

Команда Александра Зинченко - главный претендент на победу в Лиге чемпионов

Сегодня возобновляется Лига чемпионов двумя матчами 1/8 финала. ПСЖ сразится с Реалом, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.

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Всего же на дистанции осталось 16 команд, которые в формате плей-офф определят нового победителя турнира. Финал Лиги чемпионов назначен на 28 мая и состоятся он должен в Санкт-Петербурге.

Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя ЛЧ. По мнению Parimatch, больше всего шансов поднять Кубок над головой у Манчестер Сити. На команду Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 3.75. Главными конкурентами манкунианцев видятся Бавария (4.50) и Ливерпуль (6.00).

КОМАНДАКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Манчестер Сити3.7522%
Бавария4.5018%
Ливерпуль6.0015%
Челси7.0013%
ПСЖ9.0010%
Аякс15.007%
Реал17.005%
Манчестер Юнайтед19.003%
Ювентус29.002,5%
Атлетико34.001%
Интер51.001,5%
Вильярреал151.001%
Бенфика201.000,5%
Лилль251.000,45%
Спортинг301.000,3%
Зальцбург321.000.25%

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Челси, одолевший в финале Манчестер Сити. Единственный гол в поединке тогда забил Кай Хаверц.

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