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Зинченко празднует Новый год в Лондоне: где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити и кто фаворит

Анатолий Дерека
1 января, 08:55
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа позволит Ман Сити еще больше оторваться от преследователей в АПЛ

Александр Зинченко готов дать бой Арсеналу / Фото: Getty Images

Уже сегодня, в первый день года, в АПЛ стартует 21 тур. Центральный поединок субботы пройдет в столице и станет самым первым в 2022 году – Арсенал примет Манчестер Сити. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Начало – в 14:30.

Где смотреть матч Арсенал – Манчестер Сити? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Арсенал – Манчестер Сити онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Сити является явным фаворитом матча. Котировки на победу команды Пепа Гвардиолы равны 1.55, тогда как на лондонцев – 5.90. Ничья же оценивается коэффициентом 4.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Арсенала – 17%
  • ничья – 22%
  • победа Манчестер Сити – 61%

Манчестер Сити уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая Челси на целых восемь очков. В последнее время "горожане" демонстрируют феноменальную форму, выиграв аж 10 последних матчей в АПЛ.

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Арсенал же закрепился в топ-четверке, имея перевес в 4 балла над Вест Хэмом и Манчестер Юнайтед. Правда, Тоттенхэм имеет отставание в пять очков и целых две игры в запасе. В целом команда Артеты набрала отличную форму, выиграв последние четыре встречи и пропустив в них лишь один гол.