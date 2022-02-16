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Жаждут мести россиянам: кто фаворит в матче ОКР – Дания и где смотреть хоккей

Анатолий Дерека
16 февраля, 06:23
Команда ОКР уже обыгрывала Данию и теперь также имеет куда больше шансов на попадание в финал. Прогноз на мужской хоккей на Олимпийских Играх

Сборная России по хоккею - фаворит на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских Играх-2022 состоятся поединки 1/4 финала мужского турнира по хоккею с шайбой. Во второй встрече дня сыграют команды ОКР (России) и Дании. Встреча начнется в 08:00.

Где смотреть матч Россия – Дания? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, фаворитами являются россияне. Коэффициент на проход ОКР составляет 1.19 (80%), тогда как на наших датчан – 4.80 (20%).

Что же касается самого матча, то победа россиян в основное время оценивается в 1.36, а скандинавов – в 7.30. Коэффициент на ничью – 5.50.

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Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Команды уже встречались на групповой стадии турнира во 2 туре. Тогда команда ОКР смогла обыграть Данию (2:0) и обеспечить себе первое место выход в четвертьфинал.

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Дания же, как и ОКР, смогла обыграть Чехию и Швейцарию. В плей-офф скандинавам пришлось помучаться с Латвией, однако счет 3:2 оказался в их пользу. Победитель данной пары в 1/2 финала выйдет на Финляндию или Швейцарию.