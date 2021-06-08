Жаркая американка с бразильскими корнями: фото очаровательной жены покериста Брайана Раста

Юлиана впечатлила своей красотой не только одного из лучших игроков в покер, но и многочисленную армию подписчиков в Instagram

Красавица Юлиана - жена американского хайроллера Брайана Раста / Фото: Instagram Юлианны Раст

Брайан Раст является одним из лучших американских покеристов за все время. За свою долгую карьеру он не только заработал более 20 миллионов долларов, но и стал обладателем четырех браслетов WSOP. Вот уже более 10 лет с ним неразрывно идет по жизни его супруга – Юлиана Раст.

Покерист начал отношения с девушкой еще в 2010 году. Юлиана родилась в Бразилии, однако в 2018 году приняла американское гражданство. У себя на родине девушка получила историческое образование. Впрочем, карьеру себе она решила делать в сфере развлечений.

Юлиана является моделью и актрисой, занимается танцами, а также ведет собственный бизнес. Кроме того, у нее есть свой собственный сайт и Instagram, где она показывает свою жизнь и путешествия по миру.

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В 2013 году девушка добилась успеха на конкурсе красоты, добыв титул Miss Brazil-USA Nevada. От первого брака у нее остался сын Кришна, однако это не остановило звезду покера в намерении сойтись с красоткой. Друг с другом их познакомил другой покерист Фил Лаак, затянувший Брайана в тур по Бразилии.

К слову, поначалу пара крайне тяжело понимала друг друга. Брайан не знал испанский или португальский, тогда как Юлиана с трудом понимала английский. Однако они общались по Skype и уже через год сыграли свадьбу, как раз после одной из побед Раста на WSOP. С тех пор семья живет вместе в Лас-Вегасе, вместе воспитывая сына Юлианы.