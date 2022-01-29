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"Засунь себе салфетки в зад": стример покер-рума оскандалился во время онлайн-турнира

Павел Василенко
29 января, 20:26
Финтан Ханд транслировал свою игру в онлайне на Twitch и в одной из раздач смачно выругался на соперника после выигранного банка

Финтан Ханд угодил в скандал / Фото: Pokernews

Эмоции игроков в онлайне зачастую менее сдержанные, ведь оппоненты не увидят вашу реакцию. Другое дело, если ты ведешь стрим с турнира.

На днях неприятная ситуация случилась с ирландцем Финтаном Хандом, который является одним из представителей известного онлайн-рума. Парень залетел на турнир с бай-ином 530 долларов и решил показать свои действия в прямой трансляции.

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У игрока аж 120 тысяч подписчиков на Twitch, что делает его одним из крупнейших покерных каналов ресурса. Одна из раздач отметилась скандальной реакцией Ханда.

Стример пошел в олл-ин с AJ и его соперник поддержал с QJ. На терне прилетела дама и оппонент Финтана отправил ему стикер с салфеткой, виртуально предлагая ему вытереть слезы. Однако на ривере прилетел туз и банк отправился ирландцу.

Эмоциям Финтана, который играл в футболке Манчестер Юнайтед, не было предела. Самой скромной его фразой была "Засунь себе эти салфетки в зад". На игрока обрушилась критика за такую несдержанность.

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По мнению многих, такое поведение не соответствует статусу представителя покер-рума. Реакция компании пока неизвестна. Отметим, что Ханд в итоге занял 6 место, подняв четыре тысячи долларов.