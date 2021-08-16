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Заносчивый англичанин похвастался новым McLaren ядовитого цвета (фото)

Анатолий Дерека
16 августа, 17:25
Уильям Кассуф приобрел себе новую машину спустя три года после громкого скандала с фишками казино

Уильям Кассуф приобрел себе новый McLaren

Известный покерист Уильям Кассуф славится своим заносчивым характером и умением попадать в скандальные ситуации. Желания похвастаться у него также не отнять.

На днях скандальный британец выложил на своей страничке в Twitter фото с новой машиной McLaren 570 GT. Парень отметил, что позволил ее себе благодаря успеху на одном из недавних онлайн-турниров.

"Oй-ой! Только что купил этот крутой McLaren 570 GT в расцветке "зеленый богомол" за половину своего недавнего доезда в онлайне. На нём даже моё имя ради рофла и стёба "WIII KSF". Абсолютный зверь, разгоняется до 100 км/ч всего за три секунды. Мыслите масштабно, мечтайте масштабно, живите мечтой!"

Конечно же, такое заносчивое поведение вызвало хейт среди подписчиков. Стоит отметить, что три года назад Кассуф угодил в громкий скандал, когда Шон Диб обвинил его в краже фишек из казино.

По сведениям покеристов и друзей Уильяма англичанин подворовывал стодолларовые фишки из-за стола для рулетки, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Позже Кассуф признался в содеянном, из-за чего потерял жирные контракты с покер-румами. Отметим, что за свою карьеру англичанин поднял почти 1,5 миллиона долларов на покере.

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