Зачем снял маску? Полиция поймала преступника, который выкрал сейф с миллионом из дома покериста

Брок Брюер обчистил дом Чада Пауэра и унес из него сейф с 1 миллионом долларов и фишками казино

Чад Пауэр (слева) стал жертвой ограбления Брока Брюера (справа) / Фото: Pocketfives

Полиция США арестовала подозреваемого, который обвиняется в ограблении дома известного покериста Чада Пауэра. Событие произошло еще в феврале этого года. Им стал 32-летний житель Лас-Вегаса Брок Брюер.

Сообщается, что злоумышленник проник в дом Пауэра в Хендерсоне (штат Невада) через черных вход и похитил сейф с 1 млн. долларов и фишками казино. Брока обвиняют в нескольких тяжелых преступлениях – краже со взломом и ношении смертельного оружия. Брюер признался, что следил за Чадом от казино, где он играл по высоким ставкам, до дома.

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Игрока вычислили потому, что он снял маску во время ограбления и камера сумела запечатлеть его лицо. Оказывается, что преступник уже был замечен в подобных делах в 2006 году, когда также следил за покеристом и был пойман на краже 15 тысяч долларов. 1 июня Брюер должен предстать перед судом.