Второй день рождения: игрок чудом избежал смерти под падающим мостом в Минске (видео)

В Минске рухнул путепровод
На выходных в Минске произошло ЧП. На улице Немига в столице Беларуси упал путепровод, обошлось без жертв. Было принято решение демонтировать и реконструировать конструкцию.
Одним из пострадавших в той ситуации мог стать покерист Игорь под ником "YakushIg". В ту ночь игрок отправился на офлайн-игру и решил добраться до дома пешком. Как раз в момент ЧП Игорь проходил под мостом и чудом успел избежать смерти.
Момент падения и спасения покериста попал на видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей. Сам YakushIg потом прокомментировал данную ситуацию:
"Когда я уже подошел вплотную, то услышал, что надо мной начался очень громкий треск, как будто трескается лед. Криков людей я в тот момент не слышал. Этот звук начал очень быстро распространяться по всей пешеходной части.
В тот момент я повернул голову направо и увидел, как начал падать кусок плиты. Даже не до конца повернув голову, я развернулся и побежал. Правда, я думал, что уже под мостом и не успею убежать, но попытался.
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Я растерялся и просто стал, у меня не было в голове мыслей, кроме нецензурной лексики. Просто куча матов. Где-то в течение минуты я стоял и повторял: "Офигеть, что происходит"...
Я смотрел и не мог поверить. Потом мы как-то сблизились с ребятами, которые стояли и снимали. Они спросили, я ли это выбегал из-под моста. Ответил, что да. Они поздравили меня со вторым днем рождения".