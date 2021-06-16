Все сливки покера соберутся в Лас-Вегасе: как пройдет первая WSOP после пандемии коронавируса

Мировая серия покера пройдет осенью в "городе грехов". На ней разыграют аж 88 золотых браслетов

На Мировой серии покера будет разыграна почти сотня золотых браслетов / Фото: WSOP

30 сентября впервые после старта пандемии коронавируса возвращается Мировая серия покера (WSOP). Череда турниров пройдет в Лас-Вегасе в офлайн-режиме. Уже известно, что на WSOP зрители увидят легенду NBA Тони Паркера.

Организаторы подготовили участникам множество разных турниров, в которых будет разыграно аж 88 золотых браслетов. Одним из первых крупнейших ивентов станет соревнование с символическим названием The Reunion ("воссоединение"). Бай-ин турнира составит всего 500 долларов, а гарантия – аж 5 миллионов "зеленых".

В свою очередь Главное событие WSOP стартует 4 ноября (бай-ин 10 тысяч). Первый день будет разбит на четверо суток, а чемпион будет определен 17 ноября. Кроме того, покеристов ожидает крупный хедз-ап турнир на 64 персоны (бай-ин 25 тысяч), а также огромное количество ивентов по Омахе со вступными до 250 тысяч долларов!

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Не стоит сомневаться, что весь покерный бомонд соберется осенью в Лас-Вегасе. Стоит также отметить, что эпидемиологических ограничений на турнире не предвидится, ведь перед входом в покер-румы участникам предстоит предъявить негативный тест на "ковид" или же справку о вакцинации от вируса.