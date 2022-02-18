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Верховная Рада легализовала криптовалюты в Украине. Что это значит и причем здесь Зеленский

Павел Василенко
18 февраля, 14:47
Украинский парламент собрал 272 голоса нардепов для принятия законопроекта "О виртуальных активах". Теперь последнее слово за президентом Украины

Криптовалюты в скором времени будут легализированы в Украине

Верховная Рада Украины во втором чтении утвердила законопроект №3637 "О виртуальных активах", который по сути позволяет легализировать криптовалюту. Его уже пытались принять ранее, но на законопроект накладывал вето президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский: "Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто" / Фото: Офис Президента Украины

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Глава государства отправил его на доработку. И вот теперь Рада вновь проголосовала "за", собрав 272 голоса среди народных депутатов. Закон относит криптовалюты в категорию "финансовых услуг".

Это значит, что контролировать их будут Национальный Банк Украины (НБУ), а также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Данный закон устанавливает понятие и правовой статус криптовалюты, а также открывает возможность для осуществления сделок с подобными активами в Украине.

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После подписания Зеленским документа криптовалюты получат юридический статус, а участники индустрии смогут в суде защищать свои права. Также это открывает Украину для международных бирж, которые смогут пройти через государственную регистрацию и осуществлять деятельность.

Кроме того, законопроект позволит владельцам биткоина и другой криптовалюты легально ее обменивать, вносить в декларации и открывать блокчейн-бизнес. В течение полугода НКЦБФР разработает реестр бирж и других поставщиков услуг в криптовалютной сфере.