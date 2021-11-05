Вакцина от лудомании: в МОЗ создадут тест для определения уровня игровой зависимости

Игроки смогут сами определить у себя уровень игровой зависимости / Фото: logincasino

Украинская гемблинговая индустрия активно внедряет нововведения по принципам ответственной игры и меморандум про рекламу. Об этом во время круглого стола договорились ведущие компании на рынке.

Кроме того, был анонсирован запуск специального теста, который даст возможность человеку проверить себя на зависимость от игры. Он будет разработан совместно со специалистами Министерства охраны здоровья Украины.

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В данный момент операторы работают над тестами, чтоб игроки сами могли определить, есть ли у них признаки гемблинговой зависимости. Одним из инициаторов создания такого теста выступил директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко.

Также он отметил, что организация запланировала запуск масштабной социальной рекламной кампании, которая будет направлена на популяризацию ответственной игры. В частности, бренд будет проводить ивенты, в которых будут рассказывать про правильное отношение к игре.

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Кроме того, PokerMatch Ukraine будет распространять информацию о возможности самоограничения от игры, чтобы человек сам почувствовал чрезмерное увлечение гемблингом и остановился. Компания работает над созданием раздела поддержки клиентов, где будут давать практические советы по решению их проблем.