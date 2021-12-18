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В погоне за Реалом: кто фаворит в битве скрытых претендентов на чемпионство в Испании?

Анатолий Дерека
18 декабря, 14:45
Кирилл Круторогов ставит на то, что Севилья и Атлетико не забьют много голов. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Хулен Лопетеги (слева) и Диего Симеоне (справа) сойдутся в центральной встрече субботы в Ла Лиге

Сегодня пройдут четыре поединка 18-го тура чемпионата Испании. В центральной игре субботы Севилья сразится с Атлетико. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

СЕВИЛЬЯ – АТЛЕТИКО
18 декабря, суббота в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.85 – 3.00 – 2.85

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Представители Испании в Лиге чемпионов по-разному провели групповой этап. Севилья перешла в Лигу Европы, которая будто была создана для них, тогда как Атлетико в последнем туре прорвались в плей-офф самого престижного евротурнира.

В чемпионате андалусийцы идут вторыми, отставая от Реала на восемь очков, но имея игру в запасе. "Матрасники" четвертые, но у ближайших преследователей ровно столько же баллов. В последних шести матчах Севилья забивала не больше одного гола.

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Состав у них нестабильный, очень многие вне игры – Окампос, Эн-Несири, Ламела, Сусо, Навас и Акунья травмированы, Фернандо дисквалифицирован. Особенные вопросы к атакующей линии, где наибольшие потери.

Впрочем, мадридцы чувствуют себя также не лучшим образом – в последних пяти матчах были две победы, а в пяти последних выездных поединках чемпионата – всего одна. У них пробелы в обороне – Хименес, Савич и Врсалько травмированы.

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ПРОГНОЗ: Думаю, ждать большого количества голов точно не стоит, обе команды будут осторожничать. Поэтому ТМ 2,5, а может даже и ТМ 2.0.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • тотал больше 2,5 – 1.55
  • тотал больше 2,0 – 1.96