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В ожидании голевой феерии: где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал и кто фаворит

Анатолий Дерека
13 января, 12:40
Прогноз и список трансляций матча в Кубке английской лиги. Подопечные Юргена Клоппа и Микеля Артеты проведут первый раунд дуэли в полуфинале турнира

Юрген Клопп и Микель Артета проведут первую дуэль в полуфинале Кубка лиги / Фото: Reuters

В четверг, 13 января, пройдет первый поединок 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Матч состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Ливерпуль – Арсенал? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Ливерпуль – Арсенал онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Ливерпуль является фаворитом дуэли. Котировки на победу мерсисайдцев равны 1.83, тогда как на Арсенал – 4.10. Коэффициент на ничью составляет 4.10. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Ливерпуля – 52%
  • ничья – 24%
  • победа Арсенала – 24%

Кроме того, букмекеры верят, что в матче будет много голов. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1.69 (57%). Если же говорить о котировках на итоговый успех по сумме двух встреч, то на Ливерпуль можно поставить за 1.53 (63%), а на лондонцев – за 2.60 (37%).

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Эта игра должна была стать ответной для Ливерпуля и Арсенала, однако первый поединок в Лондоне пришлось перенести неделю назад из-за заражений ковидом в стане мерсисайдцев. Поэтому встреча на "Эмирейтс" пройдет через неделю, где и определится соперник Челси по финалу.

Диогу Жота станет главной атакующей силой Ливерпуля в игре с Арсеналом / Фото: Getty Images

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Ливерпуль идет третьим в АПЛ, отставая от лидера в лице Ман Сити на 11 баллов и имея матч в запасе. Арсенал же занимает пятую строчку и идет в двух очках позади Вест Хэма, также имея игру в запасе.

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Мерсисайдцы не могут победить в чемпионате уже три игры подряд, набрав лишь 2 пункта. Арсенал же вышел на победную серию из 4-х матчей перед Новым годом, однако уже 1 января обидно уступил Манчестер Сити.