21 августа 17:00 О матче
Верес 1
Минай 0
21 августа 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
21 августа 19:30
Днепр-1 2
Рух 0
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

В мире покера намечается новый челлендж – Дэн Кейтс намерен сделать шашлык из противника

Анатолий Дерека
21 августа, 22:05
Американец уверен, что быстро разберется с Филом Гальфондом в хедз-ап битве по Омахе

Дэн Кейтс готов разобраться с Филом Гальфондом

В конце прошлого года известный хайроллер Дэн Кейтс на время ушел из покера. Причиной такого решения стало желание заняться благотворительностью и кинопроизводством.

Однако, похоже, что теперь американец готов вернуться в покер. Главным стимулом для этого стал возможный хедз-ап челлендж против Фила Гальфонда. Об этом Кейтс заявил на подкасте у Брэндона Адамса.

"Я решил принять вызов Гальфонда, потому что он просто кажется таким славным парнем, который всегда всё делает правильно и никогда не злится.

Но я вижу всё его д*рьмо. Я знаю, кто ты есть на самом деле. Ему нужен кто-то, кто надерёт его задницу".

После этого Дэн добавил скандальную запись в Twitter: "Я сделаю из тебя шашлык, Фил Гальфонд". Его оппонент сделал ретвит сообщения и лишь кратко дописал: "Люблю Кейтса".

Пока же дата их матча неизвестна. Условия же предусматривают дуэль по Омахе PLO с бай-инами 100/200 евро. Дистанция небольшая – лишь 2 500 раздач.

Гальфонд и Кейтс уже играли друг против друга в мае прошлого года. Тогда за 754 раздачи по тем же условиям Омахи Фил выиграл у Кейтса 86,8 тысячи евро.

Реклама