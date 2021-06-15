В крупном ивенте по покеру встретятся непримиримые соперники – детали и расписание турнира

В 1/16 финала WPT Heads Up Championship сразятся в дуэли Том Дван и Даг Полк

Хайроллеры разыграют 800 тысяч долларов в онлайн-турнире по покеру в формате хедз-ап / Фото: Twitter Дага Полка

В эти дни в Лас-Вегасе проходит US Poker Open 2021, в котором принимают участие топовые игроки со всего мира. А уже 18 июня стартует WPT Heads Up Championship, который пройдет в онлайн-режиме в одном из популярных покер-румов.

32 игрока заплатили бай-ин в 25 тысяч долларов и сыграют друг с другом по олимпийской системе. Соревнование собрало множество топовых игроков, среди которых Фил Айви, Даг Полк, Патрик Антониус, Дэн Смит, Сэм Гринвуд, Том Дван, Стивен Чидвик, Ник Петраджело и другие. И уже в 1/16 финала нас ждет топ-противостояние – Том Дван сразится с Дагом Полком.

Игроки считаются одними из лучших игроков хедз-ап в мире, однако друг против друга в дуэли не играли. Более того, между ними существует некое напряжение. В 2017 году Полк обвинил Двана в мошенничестве на ставках, а также кинул ему вызов в хедз-ап баттл на 5 миллионов долларов. Впрочем, Том в основном игнорирует выпады Дага.

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Победитель этой пары может выйти на Патрика Антониуса. Что касается других дуэлей, то Филу Айви предстоит битва с Манигом Лёзером, Чидвик поборется с "Luсkychewy", а Дэн Смит – с известным диджеем Стивом Аоки. Все дуэли будут проходить до двух побед одного из игроков. Игры 1/16 финала пройдут 18-19 июня, 1/8 финала – 20 июня, 1/4 и 1/2 финала – 21 июня, а финал – 22 июня. Лучшие игроки разделят между собой призовой фонд 800 тысяч долларов.