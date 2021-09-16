15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Игра Киберспорт

В Китае вышла карточная игра о Гарри Поттере, которая недоступна во всем мире (видео)

Андрей Трофимов
16 сентября, 20:15
9 сентября компания NetEase выпустила мобильную видеоигру Harry Potter: Magic Awakened, которая пока доступна лишь в Китае

Гарри Поттер глазами китайских разработчиков / Фото: Gametech

В 2019 году китайская компания NetEase анонсировала создание новой игры Harry Potter: Magic Awakened. Симулятор о Гарри Поттере создавался совместно с Warner Bros и Interactive Entertainment.

Выход видеоигры откладывался из-за пандемии коронавируса, однако на днях релиз симулятора состоялся официально. Мобильная игра доступна лишь на территории Китая.

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Всю прошлую неделю RPG-игра от NetEase занимала первую строчку в Китайском чарте iOS. Также по кассовым сборам эта игра занимает второе место на Тайване. Когда симулятор будет доступен для других стран – пока неизвестно.

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Harry Potter: Magic Awakened - это карточная стратегия с элементами ролевой игры. Действие происходит через некоторое время после начала Второй магической войны.

В основе системы лежат карточные бои в реальном времени. Симулятор доступен лишь для мобильных устройств.

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