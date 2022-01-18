В Киев прибыли чемпионы мира по покеру – рассказываем о причинах приезда и где их встретить

Леон Цукерник готов рвать соперников на PokerMatch UA Millions / Фото: PokerMatch

В Киеве уже пятый день проходит первая в 2022 году украинская покерная серия PokerMatch UA Millions. В пятизвездочном отеле Premier Palace собираются лучшие игроки Украины и гости из других стран, чтобы определить победителей в 11-ти ивентах.

Главной фишкой серии станет мегаивент Leon's Challenge, который пройдет сегодня вечером. Событие организовано в честь прибытия на PokerMatch UA Millions двух легенд мирового покера и обладателей браслетов WSOP – Леона Цукерника и Бертрана Гроспелье.

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Вчера звездные гости прибыли в столицу Украины и уже успели попасть в кадр. CEO PokerMatch Ukraine Руслан Бангерт на своем Telegram-канале "Директор покера" выложил соответствующее фото с улыбающимся Леоном.

Цукерник и Гроспелье примут участие в Leon's Challenge, который начнется сегодня в 17:00. Бай-ин события составит 150 тысяч гривен, зарегистрироваться на него можно на месте.

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К слову, четыре кубка уже нашли своих обладателей. В воскресенье лучшим в ивенте Omaha Progressive PKO стал Влад nektovladson Парамонов, а капитан сборной Украины по спортивному покеру Михаил Кедровский затащил Middleweight PKO.

Вчера же триумфа на серии добился иностранец. Грузин Генри Хачапуридзе выиграл событие PM Millions Lets Fight. Главной изюминкой вечера понедельника стало событие Ukraine Nations Team Stars KO с участием игроков сборной Украины. Ивент с бай-ином 5750 гривен собрал 121 игрока, среди которых были:

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Александр Довженко

Евгений Качалов

Михаил Гутый

Ренат Богданов

Артем Кобылинский

Михаил Кедровский

Иванна Соя

Андрей Момот

Михаил Кобылинский

Евгений Качалов

За выбивание звезд участники получали бонус в виде 5000 ТМ. В итоге все они вылетели до призовой зоны, которая включала в себя 15 человек. Обиднее всего было вылетать Качалову, который оказался 17-ым. Победа же в итоге досталась киевлянину Денису Панченко.