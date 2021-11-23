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4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Главная Игра Крипто

В Индии запретят частную криптовалюту

Юлия Сениско
23 ноября, 21:20
Власти страны представят законопроект о регулировании рынка цифровых технологий

Власти Индии откажутся от частных криптовалют

В ходе созыва зимней сессии парламента Индии, которая откроется 29 ноября и продлится до 23 декабря, планируется запретить большинство "частных криптовалют", а вместо их создать единственную – государственную криптовалюту.

/ Фото: freepik.com

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"Создать благоприятную основу для разработки официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако предполагает определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее использования",- говорится в описании законопроекта "О криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют"

Законопроект также создаст "посреднительную основу" для создания официальной цифровой валюты для страны, добавляет законодательная повестка дня.

Что даст украинцам легализация виртуальных активов / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

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Такие действия, помогут власти держать монополию на криптовалюту в своих руках.

ОАЭ выводят на рынок свою криптовалюту / Фото: freepik.com

Стоит отметить, что несколько звезд Болливуда, в том числе легендарный Амитабх Баччан, Аюшманн Хуррана и Ранвир Сингх, которые снялись в нескольких крупнейших блокбастерах страны, продвигали торговлю криптовалютой в телевизионной и газетной рекламе.