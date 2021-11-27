В Финляндии тает лед! Горячая красотка позирует в Instagram с крайне откровенным декольте (фото)

Сара Шафак - горячая финская покеристка / Фото: Instagram Сары Шафак

Невероятная финка Сара Шафак является одной из самых знойных покеристок. Несмотря на то, что она довольно редко играла на крупных ивентах, красотка остается в покерной тусовке.

К тому же из-за своей внешности Сара активно привлекает поклонников. На ее страницу в Instagram подписалось уже более 146 тысяч. Там девушка поддерживает публику аппетитными фотографиями.

Реклама

Вчера, к примеру, Шафак опубликовала серию снимком в черных облегающих штанах. Однако внимание публики наверняка привлекает очень глубокое декольте с открытыми плечами.

Реклама

Всего за полдня количество лайков под ее постом выросло до четырех тысяч. Ранее финка показала свою горячую фигуру в похожем луке, однако с открытым топом.

Реклама

Финская красотка всегда не стеснялась хвастаться формой своих грудей, демонстрируя их в облегающих нарядах. Нет сомнений, Сара уже давно поняла, как набрать популярность в Instagram!

Отметим, что девушка является уроженкой столицы Финляндии Хельсинки, хотя ее отец родом из Марокко. В 2012 году Шафак стала победительницей национального конкурса "Мисс Финляндия" и даже представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". А два года спустя местный журнал назвал Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии.