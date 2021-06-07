В Counter-Strike игроки теперь могут видеть сквозь стены из-за бага разработчиков

В CS:GO нашли баг, чтобы смотреть сквозь стены

Пользователи киберигры "Counter-Strike: Global Offensive" обнаружили новый баг в программе. Благодаря особенному коду (эксплойту) игроки могут видеть других персонажей сквозь стены.

Как сообщает Twitter Gabe Follower, с помощью данной команды пользователю CS:GO становится доступен контур партнеров по команде и оппонентов, схожий на команду cl_drawothermodels. Что интересно, античит не реагирует на использование данного скрипта. С эксплойтом можно играть даже на официальных серверах.

Ранее разработчик игры Valve уже исправлял баг, который с помощью бомбы позволяет видеть сквозь предметы. Отметим, что американская компания также является создателем таких игр как Half Life, Left 4 Dead, Dota 2, Swarm, Team Fortress и прочих.