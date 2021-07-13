Уроженец Нью-Йорка выиграл второй браслет WSOP в карьере, оставив позади Даниэля Негреану

Брайан Пиччоли специализируется на онлайн-покере, что и доказал в последнем ивенте Мировой серии покера онлайн

Брайан Пиччоли выиграл 12 ивент Мировой серии покера онлайн / Фото: Pokernews

Ночью завершился двенадцатый ивент Мировой серии покера (WSOP Online), где разыгрываются 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа.

Вчера же событие с бай-ином 400 долларов собрало 959 входов, что позволило победителю поднять 83 тысячи. Им стал уроженец Нью-Йорка Брайан Пиччоли, одолевший в хедз-апе Дэна Синделара. К дуэли Брайан подходил с меньшим стеком, однако в одной из решающих раздач сумел одолеть соперника с АК на руках, тогда как Дэн понадеялся на одномастные 10-8.

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Для Пиччоли это уже второй браслет WSOP. Первый был завоеван в офлайне в 2013 году на турнире Asia-Pacific Accumulator, опередив тогда самого Фила Хельмута. В нынешнем ивенте Брайан также сумел оставить позади себя другую легенду покера Даниэля Негреану. Канадец занял 62 место, выиграв 1,2 тысячи долларов.

Результаты финального стола WSOP Online Event #12:

Брайан Пиччоли – 83,3 тыс. долларов Дэн Синделар – 51,5 тыс. долларов Даниэль Феллнер – 36,2 тыс. долларов Йей Юань – 25,8 тыс. долларов Даррен Элиас – 18,7 тыс. долларов Мэттью Паолетти – 13,7 тыс. долларов Aceofspades3 – 10,2 тыс. долларов Майкл Дайер – 7,7 тыс. долларов Джейсон Веррелл – 5,9 тыс. долларов