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Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Умер 40-летний покерист Дасти Шмидт. Он пережил сердечный приступ и разрывал в онлайне

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
4 декабря, 13:30
Американский онлайн-покерист не сумел построить карьеру в гольфе, но в онлайн-покере он был одним из лучших

Умер покерист Дасти Шмидт / Фото: Pokeroff

Покерный мир понес новые потери. На 41-ом году из жизни ушел американский игрок Дасти Шмидт по прозвищу "Leatherass". Причины смерти остаются неизвестными.

Печальную новость на своей страничке в Facebook сообщил профессиональный гольфист и друг американца Кевин На. Сам Дасти также начинал карьеру в гольфе, но вынужден был ее прекратить из-за сердечного приступа в 23 года.

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Как раз тогда Шмидт и познакомился с онлайн-покером. Друзья игрока отмечали его работоспособность и умение выдерживать долгие дистанции.

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Всего в онлайне американец отыграл более 10-ти миллионов раздач и заработал около 3 миллионов долларов. Однажды Дасти даже провел две смены по 24 часа, комментируя онлайн-ивент.

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В живых же турнирах Шмидт особо не был замечен, выиграв лишь 27 тысяч. Кроме того, Дасти написал несколько книг по покеру, а одной из них дал громкое названием "Не слушайте Фила Хельмута".