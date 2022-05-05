Украинец выиграл почти миллион долларов в интернете (видео)

Украинский покерист Андрей Новак / Фото: Pokeroff

В интернете завершилось главное событие серии Super MILLION$ Week. Участие в нем принял украинский покерист Андрей Новак.

В прошлом году наш соотечественник был чемпионом EPT Online, а теперь не пожалел 10 тысяч долларов на Main Event другой крупной онлайн-серии. Всего турнир собрал 685 входов.

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Украинец вышел за финальный стол с четвертым по размеру стеком и пофеерил в начале, выбив троих оппонентов. Впрочем, следующее выставление олл-ин оказалось неудачным и Андрей остался со стеком в 3 больших блайнда.

Впрочем, Новак не сдался и быстро вернул позиции, а затем и вышел в хедз-ап против голландца с ником WouldIlieToYOU. После ставки ва-банк украинец засветил пару дам, тогда как оппонент показал АК.

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Андрей был близок к успеху, но на терне выпал король. Тем не менее, это позволило ему солидно пополнить свой банкролл, заработав 909 тысяч долларов.

Результаты финального стола Main Event Super MILLION$ Week: