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Украинец выиграл 25 тысяч в крупном онлайн-турнире по Омахе

Анатолий Дерека
1 сентября, 20:30
Станислав Галатенко стал победителе ивента WCOOP по Омахе, который проходил в одном из крупнейших онлайн покер-румов

Станислав Галатенко добился большого успеха в онлайне / Фото: Pokeroff

Недавно украинец Андрей Держипильский выиграл золотой браслет WSOP Online. А вчера крупного успеха добился другой наш соотечественник.

Станислав Галатенко под ником "Shrekpoker91" выиграл онлайн-турнир WCOOP по Омахе. Вход в ивент составил 215 долларов, однако украинец сумел выиграть аж 25 тысяч.

В хедз-апе Галатенко оказался сильнее поляка под ником "b1edro". Это вторая победа Стаса на WCOOP. Прошлый триумф покорился ему в 2017 году.

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Тогда в ивенте по Омахе украинец заплатил бай-ин в 109 долларов и выиграл 13 тысяч. Отметим, что в живых турнирах доход Стаса составляет чуть менее 59 тысяч долларов.

К слову, недавно на турнире Super High Roller Bowl Europe громко заявил о себе Игорь Шклярук. Украинец занял 4 место, уступив лишь таким монстрам как Фил Айви, Стивен Чидвик и Никита Бодяковский.

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