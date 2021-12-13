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Украинец наделал шума в казино Лас-Вегаса, едва не выиграв турнир по покеру

Анатолий Дерека
13 декабря, 12:10
Руслан Рогожин отлично себя проявил в ивенте Wynn Winter Classic, заняв второе место и выиграв 10 тысяч долларов

Руслан Рогожин круто выступил на турнире в Лас-Вегасе / Фото: Pokeroff

На прошлой неделе в Лас-Вегасе в крупном казино Wynn стартовала серия турниров Wynn Winter Classic. Организаторы запланировали до конца года 11 турниров с бай-ином от 400 до 5300 долларов, а также несколько сателлитов к Главному событию.

На выходных подошел к концу второй ивент по Безлимитному Холдему с самым дешевым взносом 400 долларов. Организаторы установили гарантию в 40 тысяч долларов, однако 140 участников позволили побить ее с запасом (48,3К). За финальный стол попало 9 игроков, из которых пятеро были американцами.

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Впрочем, до хедз-апа дошли представители Европы – испанец Давид Перес и украинец Руслан Рогожин. Наш соотечественник не смог навязать пиренейцу борьбу за титул, а потому довольствовался вторым местом.

Это позволило Руслану заработать 10,6 тысяч гривен. Отметим, что всего в "живых" ивентах Рогожин выиграл 129,7 тысячи долларов, а в этом сезоне четырежды попадал в ITM на Мировой серии покера.

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Результаты финального стола Event #2 Wynn Winter Classic NLH:

  1. Давид Перес – 12,5 тыс. долларов
  2. Руслан Рогожин – 10,6 тыс. долларов
  3. Марк Лидтке – 5,5 тыс. долларов
  4. Бретт Флорес – 3,7 тыс. долларов
  5. Давид Гонсалес – 2,7 тыс. долларов
  6. Абдул Алкайали – 2,2 тыс. долларов
  7. Даегон Шон – 1,8 тыс. долларов
  8. Майкл Дризе – 1,5 тыс. долларов
  9. Хунг Цо – 1,3 тыс. долларов