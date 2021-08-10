10 августа 17:00
Шахтер Кг --
Колос --
10 августа 20:30
Шахтер --
Генк --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Украинец из Львова выиграл крупнейший онлайн-турнир по покеру и поднял 100 тысяч долларов

Анатолий Дерека
10 августа, 17:50
Владимир kj631 сумел обойти более 8 тысяч соперников и триумфовать в ивенте Sunday Millions

Украинец триумфовал на Sunday Million / Фото: Championat.ru

В ночь с воскресенья на понедельник завершился крупный онлайн-турнир Sunday Millions, проходивший на одном из крупнейших покер-румов мира. Его триумфатором стал украинец Владимир "kj631".

Ивент длился два дня, а в него было совершено более 8 тысяч входов. Бай-ин был небольшим – лишь 109 долларов. Владимир успешно дошел до финального стола и был чиплидером за ним.

В хедз-ап житель Львова входил с преимуществом в стеке, поскольку перед этим греческий пользователь "sophia2018" с 9-4 пошла в олл-ин и Владимир поддержал с AQ. На флопе выпали как "девятка", так и дама.

Реклама

В дуэли украинцу пришлось сразиться с одним из лучших бразильских онлайн-игроков "_Miazakii_". Впрочем, хедз-ап продлился лишь шесть минут.

Читайте также: Лучшая покеристка Украины похвасталась соблазнительным купальником в бассейне

Решающая раздача подарила Владимиру "карманные четверки", которые дали ему возможность собрать сет и сокрушить бразильца с AQ. Триумф на Sunday Millions позволил львовянину обогатиться на 109 тысяч долларов.

Реклама