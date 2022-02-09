Украина в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА: где смотреть матч Депортиво – Динамо и кто фаворит

Динамовцы зимой сыграют в теплой Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вчера возобновилась Юношеская Лига УЕФА, где еще остался один представитель Украины – киевское Динамо. Сегодня команда Игоря Костюка проведет свой стыковой поединок плей-офф, в котором ее соперником будет испанский Депортиво. Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Депортиво – Динамо? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на выход в следующую стадию.

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Компания Parimatch не смогла определить фаворита в противостоянии. Коэффициент на проход каждой из команд составляет 1.89. Что же касается основного времени, то победа Депортиво или Динамо оценивается в 2.65, а ничья – в 3.35.

Напомним, что Динамо U-19 заняло второе место в группе, опередив именитые Баварию с Барселоной. Правда, поражение в последнем туре позволило Бенфике выйти на первое место и стартовать в плей-офф на раунд позже.

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Депортиво же стал чемпионом Испании в своей возрастной категории, поэтому проходил путь в Юношеской Лиге УЕФА по отдельному пути. Клуб из Ла-Коруньи сумел выбить из турнира польскую Погонь и израильский Маккаби Хайфа.

Согласно регламенту, восемь команд из чемпионского пути сыграют с вице-чемпионами групп в стыковом раунде плей-офф. Победители матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к победителям квартетов. Все игры плей-офф пройдут в формате одноматчевых дуэлей.