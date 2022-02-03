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Ученик Федора Хольца выиграл 782 тысячи в интернете, но уступил по призам вице-чемпиону

Анатолий Дерека
3 февраля, 21:43
Победитель ивента The Venom должен был получить больше миллиона долларов, однако сделка перед финалкой не позволила игрокам достичь этой суммы

Стефан Немец стал победителем The Venom

Вчера ночью подошел к концу топовый онлайн-турнир The Venom, который проводился одним из крупнейших румов мира. Его участниками стали 3782 игрока, которые не пожалели 2650 долларов бай-ина.

Это позволило перебить гарантию в 10М призовых. Победителю же причиталось 1,18 миллиона, однако в итоге ни один из игроков не достиг этой отметки.

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Перед финальным столом ТОП-8 игроков договорились о сделке, согласно которой 50% оставшегося призового фонда делилась бы между покеристами в соответствии с текущими на тот момент стеками.

Лидером за него садился мальтиец под ником 100kunderrisk. В итоге участник проиграл в хедз-апе австрийцу Стефану Немецу, однако все равно забрал наибольшие призы – 793К.

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Сам же Немец начинал стол пятым, поэтому в итоге получил 782 тысячи. Стоит отметить, что Стефан является учеником легендарного Федора Хольца и даже участвовал в его покерном шоу "Grind House".

Результаты финального стола The Venom:

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  1. Стефан Немец – 782 тыс. долларов
  2. 100kunderrisk – 793,7 тыс. долларов
  3. Франсуа Пиро – 622,7 тыс. долларов
  4. Padishar – 354 тыс. долларов
  5. galaxycygnus – 367 тыс. долларов
  6. ImHereToFold – 287,6 тыс. долларов
  7. Марио Мосбек – 230,8 тыс. долларов
  8. Kylejf – 224,9 тыс. долларов