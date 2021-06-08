Тренера Ювентуса обвиняют в отмывание денег через незаконные казино

Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Недавно футбольный клуб Ювентус назначил нового главного тренера. Место Андреа Пирло занял экс-наставник туринцев Массимилиано Аллегри. Впрочем, у итальянца возникли проблемы с законом сразу после возвращения к работе.

Как сообщает издание Calciomercato, в отношении Массимилиано было открыто расследование в связи с возможным отмыванием денег. Один из банков, где у Аллегри открыт счет, сообщил о подозрительных платежах с Мальты, Словении и Монако на общую сумму более 400 тысяч евро. Все они были произведены в течение последних трех лет и не имеют под собой документации, которая бы подтверждала легальность переводов.

Добавляет "изюминки" и тот факт, что за это время Аллегри потратил чуть менее полумиллиона евровалюты в казино с регистрацией как раз в Монако и Словении. Важным моментом является и то, что хозяева мальтийской компании, которая осуществляла переводы, обвиняются в незаконной азартной деятельности и мошенничестве с организацией ставок.

Реклама

Читайте также: Экс-тренер сборной Англии, которого обвиняли в коррупции, начал карьеру в покере

Сам алленаторе отрицает обвинения и заявляет, что не знал о нарушении закона данной компанией. Напомним, что Массимилиано вернулся в Ювентус после двухлетнего перерыва. За пять лет работы вместе с туринцами коуч неизменно выигрывал Скудетто, добыл шесть кубковых трофеев в Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.