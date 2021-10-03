Сумасшедшее пике биткоина может быть уже в этом месяце. Прогноз эксперта

В конце октября курс биткоина может существенно упасть

Курс биткоина на этой неделе вырос на 5 тысяч долларов: с 42 000 до 47 000.

Чего ждать от курса на следующей неделе и в октябре – прогноз курса биткоина дает главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

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Криптовалюты изменяются в цене под давлением спроса и предложения на рынке. На показатель спроса и предложения со стороны инвесторов влияют новостные триггеры, в числе которых запреты на использование криптовалют или, наоборот, разрешение пользоваться криптовалютами на государственном уровне.

Так, на прошлой неделе Китай полностью запретил хождение Bitcoin. По решению центрального банка Китая, торговлю биткоинами и другими криптовалютами будут считать преступлением.

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Такие новости спровоцировали желание зафиксировать прибыль, которая уже есть у инвесторов. Однако за прошлую неделю Bitcoin ни упал, ни вырос с уровня $43 500.

Курс биткоина за последний месяц. График стоимости криптовалюты

Значит ли это, что трейдеры и инвесторы считают такой шаг финансового регулятора незначительным? Нет, отсутствие сильной реакции продавать криптовалюту обусловлено готовностью инвесторов к этим событиям.

Ранее, весной текущего года, Китай уже публиковал указы о запрете ведения криптобизнеса на территории страны, из-за чего многие криптомайнеры вынуждены были релоцировать в США и Европу.

Сейчас ужесточение условий для индустрии понятно, и сильной реакции нет. Но дорожать криптовалюты не могут, так как сильнейшие экономики не поддерживают индустрию. США хоть и не запрещают хождение Bitcoin, но желают усилить контроль за транзакциями и видеть реальные отчеты в секторе.

То есть можно ожидать, что любые сообщения США могут стать поводом для новых распродаж на крипторынке.

Например, сейчас горячо обсуждается новость о том, что новый законопроект США обяжет SEC и CFTC определить полномочия по регулированию криптовалют. Потому что американские регуляторы активно спорят, кому же достанется регулирование криптовалютного рынка.

SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам США

CFTC – Комиссия по торговле товарными фьючерсами США

Одни считают, что SEC необходимы большие полномочия для регулирования рынков криптовалют, а другие – что этот вопрос вообще не подпадает под юрисдикцию SEC.

Прогнозы на следующую неделю умеренно оптимистичные: стоимость Bitcoin будет колебаться в рамках $40 580-46 800. Причина в том, что на стыке месяцев инвесторы обычно не формируют распродаж.

А вот ценовой диапазон для долгосрочных прогнозов, до конца октября, менее оптимистичен, так как новости из США могут спровоцировать распродажи до уровня $30 000 за Bitcoin.