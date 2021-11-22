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4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Главная Игра Крипто

Стипендии за изучение криптовалют – реальность!

Юлия Сениско
22 ноября, 22:36
Власти города на севере Венесуэлы предложили поощрять студентов к изучению майнинга и мира киптовалюты путем денежного вознаграждения

Губернатор Ла-Гуайры пообещал стипендии

Хосе Алехандро Теран- губернатор Ла-Гуайры, которого недавно выбрали местные жители, предложил выдавать стипендии студентам с целью улучшения экономической грамотности в стране:

"Я молод и верю в цифровую экономику. Помогая людям создавать несколько источников дохода, мы обеспечиваем экономическую стабильность их семьям", – написал Теран в своем Instagram.

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Программа получила название "La Guaira Digital". В настоящее время предложение губернатора поддержала Единая социалистическая партия Венесуэлы и национальное управление по криптоактивам.

"В рамках программы La Guaira Digital мы создали технический учебный центр для горнодобывающей промышленности и цифровые активы администрирования криптовалют, данный центр будет служить для обучения наших стипендиатов в мире NFT, а также в мире майнинга и трейдинга", – отметил губернатор.

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"Мы создадим 1000 рабочих мест в мой первый год цифрового менеджмента, 300 из них за первые 100 дней правления, это конкретная цель, которую мы вместе сделаем возможной", – добавил Хосе Алехандро Теран.

Биткоин восстановился после летнего падения / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Также добавим, что ранее верхушка власти Венесуэлы начала выплачивать социальные выплаты в своей криптовалюте – петр. Такие действия, по мнению президента Николаса Мадуро, должны спасти страну от гиперинфляции.