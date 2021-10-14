"Сожгу это чертово казино": легендарный Хельмут с матами взорвался после вылета (видео)

Фил Хельмут любит проявлять эмоции за столом
Позавчера Фил Хельмут обидно вылетел с турнира на WSOP. Титулованный Poker Brat подошел чиплидером к финальному столу Seven Card Stud Championship, но уступил в одной из раздач Энтони Зинно большую часть своего стека.
Фил Хельмут: A
Энтони Зинно: A
Вплоть до ривера Хельмут был фаворитом, имея пару тузов, однако бубна на ривере дала Зинно флеш. Дикое невезение заставило Фила высказать много нелестных слов сопернику и всем вокруг. Количество слов "f*ck" поражает!
Вот вкратце основные цитаты Хельмута:
- Ах*енный, бл*ть, ривер!
- Всего один туз там оставался. Бл*ть!
- Он так х*ево сыграл и его наградили за это, дер*мо.
- Такие, как он, постоянно оверплеят свои руки против меня. Поэтому я и побеждаю во всех турнирах.
- Черт возьми, да что здесь, бл*ть, происходит? Чертова бубна на ривере.
- Я играю, как чертов гений. Если не выиграю турнир, то сожгу это чертово казино.
В следующей раздаче Хельмут со злости выкинул карты со стола и пошел по покер-руму ругаться. Многие игроки раскритиковали Фила за его поведение, считая его недостойным многократного обладателя браслетов WSOP.
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Однако после игры Poker Brat извинился за свое поведение и признал законность триумфа Зинно:
"Я зашел слишком далеко. Энтони Зинно знает меня и любит, когда я бомблю. Все, кто смотрели момент на стриме, знают, что я говорил, что это шутка. Конечно же, я не сожгу казино. Это вырезано из видео. В любом случае, это было слишком. Долгое время многие поощряли мое поведение, но сейчас я зашел слишком далеко".
Напомним, что Фил Хельмут является рекордсменом по количеству браслетов на Мировых сериях покера. За свою карьеру американец выиграл 15 подобных наград, а в этом году несколько раз остановился в шаге от 16-го триумфа.