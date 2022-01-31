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Скандальный Билзерян обманул красотку-писательницу, которая выиграла его именной турнир

Павел Василенко
31 января, 18:34
Алекс О'Брайен выиграла фриролл ко дню рождения Дэна Билзеряна, но обещанный ей хедз-ап так и не был организован. На помощь пришла Ванесса Кейд

Дэн Билзерян не организовал обещанный хедз-ап Алекс О'Брайен

Недавно в мире покера разгорелся скандал с участием эпатажного Дэна Билзеряна. Американец армянского происхождения в честь своего дня рождения организовал фриролл Bilzerian Birthday, организованный одним из онлайн-румов.

Дэн Билзерян влип в новый скандал / Фото: Instagram Дэна Билзеряна

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Его победителем стала научная писательница Алекс О'Брайен, которая непрофессионально играет в покер. По условиям турнира ей был обещан хедз-ап с Билзеряном, но Дэн решил дать заднюю и отказался от ивента.

О'Брайен высказывала обоснованные претензии покер-руму и ей в качестве компенсации предложили билет на хедз-ап турнир WSOP Online. Однако Алекс отказалась, мотивируя тем, что это не тот турнир, на который она рассчитывала.

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Вмешаться в ситуацию решил другой покер-рум, который предложил девушке сыграть с одним из своих амбассадоров. В итоге О'Брайен приняла приглашение и сыграла дуэль против Ванессы Кейд.

Ванесса Кейд – одна из самых горячих покеристок мира / Фото: Instagram Ванессы Кейд

Победа и 10 тысяч долларов призовых достались Ванессе, которая решила отправить деньги на благотворительность. Отметим, что у канадки также был конфликт с Билзеряном несколько лет назад.

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Кейд обвиняла покериста в неуважительном отношении к девушкам из-за массы развратных фото в Instagram. В ответ на это Дэн назвал Ванессу "девушкой легкого поведения".