Скандал в Мичигане: онлайн-казино отказывается выплачивать 3 миллиона победителю из-за "неисправности аппарата"

Жаклин Дэвис сумела снять лишь 100 тысяч долларов перед тем, как казино заморозило ее деньги по странной причине

Жаклин Дэвис оказалась обманутой онлайн-казино Мичигана / Фото: Pokernews

Женщина из Мичигана Жаклин Дэвис подает в суд на компанию BetMGM. Причиной иска стал отказ компании выплачивать выигрыш в 3,2 миллиона долларов за успех в онлайн-казино.

Как сообщает Жаклин, фирма заблокировала большую часть ее выигрыша, якобы потому что в системе казино произошел сбой. Известно, что девушка начала игру со ставки в 4,5 доллара и постепенно повышалась до максимально возможной – 5 тысяч долларов.

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В итоге на максимальной отметке выигрыш Дэвис составил 11 миллионов, однако затем удача немного отвернулась от женщины и ее окончательный профит составил 3,2 миллиона долларов. С девушкой связались представители казино и поздравили с успехом.

После этого Жаклин успела вывести 100 тысяч долларов, однако вся оставшаяся сумма была заморожена по причине неисправности системы онлайн-казино. Дэвис наняла адвоката, чтобы отсудить у организации свой выигрыш. По ее мнению, поздравительное письмо от BetMGM означало, что компания приняла результаты ее игр и посчитала их окончательными.