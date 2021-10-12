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Скандал в Лас-Вегасе: многократного чемпиона мира ограбили на Мировой серии покера

Анатолий Дерека
12 октября, 13:45
Американский хайроллер Шон Диб обнаружил утром в своем номере в Rio грабителя

Шон Диб стал жертвой ограбления на WSOP / Фото: Pokernews

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в "город грехов", чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

Все ивенты серии проходят в отеле Rio, где большинство игроков и поселились. Комплекс принимает WSOP уже долгие годы, однако и в нем случаются скандалы, как, например, на этих выходных.

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Популярный покерист Шон Диб сообщил, что его ограбили ночью в казино Rio. Игрок рассказал, что проснулся утром и обнаружил у себя в номере вора.

"Нет ничего лучше, чем проснуться в 6 утра и обнаружить, что кто-то находится в вашей комнате и грабит вас. Все, кто живет в Rio, будьте бдительны и убедитесь, что закрываете дверь на ночь. Грабитель сбежал. Посмотрим, сможет ли охрана выполнить свои обязанности и найти его".

Пока неизвестно, что украли у Шона и на какую сумму. Очень вероятно, что Диб был не единственной жертвой ограбления на WSOP. Один из подписчиков игрока рассказал, что тоже оказался в аналогичной ситуации в казино Rio.

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Отметим, что американец входит в ТОП-200 самых успешных покеристов мира, заработав за овальным столом более 7,5 миллионов долларов. Шон является регулярным участником ивентов Мировой серии покера и уже успел выиграть четыре золотых браслета.

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