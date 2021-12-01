Шансы есть, даже когда их нет! Украинец вышел в финал крупного турнира в Чехии

Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe
В эти дни в чешском Розвадове проходит Мировая серия покера Европы. Организаторы наметили 15 суперивентов, в которых разыграют золотые браслеты WSOP.
Два дня назад стартовал один из самых дорогих турниров Platinum High Roller с бай-ином 25 тысяч. Событие собрало 72 входа, а этой ночью определился финальный стол.
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За него вышел один из двух участвующих украинцев Андрей Любовецкий. Правда, начинать 8-макс наш соотечественник будет с самым коротким стеком. В свою очередь другой украинец Олег Охотский занял лишь 41 место.
Чиплидером же является чешский игрок Мартин Кабрел, который уже имеет в своем активе два золотых браслета. Отметим, что вслед за ним идет финн Йони Йоукимайнен, который недавно занял второе место на WSOPE и обвинил в этом футболку.
Чипкаунт турнира WSOP #10 25К Platinum High Roller:
- Мартин Кабрел – 9,18 млн
- Йони Йоукимайнен – 7,35 млн
- Джордан Уэстморленд – 7,14 млн
- Оле Шемион – 5,23 млн
- Дидье Рабл – 3,02 млн
- Томер Пидун – 1,73 млн
- Том-Аксель Беделл – 1,44 млн
- Андрей Любовецкий – 1,21 млн