3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Шансы есть, даже когда их нет! Украинец вышел в финал крупного турнира в Чехии

Анатолий Дерека
1 декабря, 18:00
Андрей Любовецкий оказался за финальным столом ивента хайроллеров на WSOP Europe, однако решающую часть игры он начнет с минимальным стеком

Андрей Любовецкий успешно выступает на WSOP Europe

В эти дни в чешском Розвадове проходит Мировая серия покера Европы. Организаторы наметили 15 суперивентов, в которых разыграют золотые браслеты WSOP.

Два дня назад стартовал один из самых дорогих турниров Platinum High Roller с бай-ином 25 тысяч. Событие собрало 72 входа, а этой ночью определился финальный стол.

Реклама

Читайте также: Игрок из Словакии добыл первый для страны браслет WSOP

За него вышел один из двух участвующих украинцев Андрей Любовецкий. Правда, начинать 8-макс наш соотечественник будет с самым коротким стеком. В свою очередь другой украинец Олег Охотский занял лишь 41 место.

Реклама

Чиплидером же является чешский игрок Мартин Кабрел, который уже имеет в своем активе два золотых браслета. Отметим, что вслед за ним идет финн Йони Йоукимайнен, который недавно занял второе место на WSOPE и обвинил в этом футболку.

Чипкаунт турнира WSOP #10 25К Platinum High Roller:

  1. Мартин Кабрел – 9,18 млн
  2. Йони Йоукимайнен – 7,35 млн
  3. Джордан Уэстморленд – 7,14 млн
  4. Оле Шемион – 5,23 млн
  5. Дидье Рабл – 3,02 млн
  6. Томер Пидун – 1,73 млн
  7. Том-Аксель Беделл – 1,44 млн
  8. Андрей Любовецкий – 1,21 млн