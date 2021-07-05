Самая короткая финалка: определился обладатель четвертого золотого браслета WSOP

WSOP разыграет 33 браслета через онлайн-турниры по покеру / Фото: WSOP
В эти дни проходит Мировая серии покера WSOP Online. Организация разыграет 33 золотых браслета в онлайн-турнирах с 1 июля по 1 августа. Первыми тремя счастливчиками стали Хосе Нобоа, Маниг Лёзер и Доннел Дейс.
Вчера же завершился четвертый ивент по Холдему Super Turbo с бай-ином 500 долларов. За финальным столом собрались в основном американцы, а сама решающая стадия игры продлилась чуть более получаса. Дело в том, что фаворит турнира, некий аноним Steelvikes7, начал финалку с огромным перевесом в стеке и банально задавил им противников.
В финальной раздаче пользователь оправдал свое счастливое число, которое даже внес в ник. Собрав сет "семерок", Steelvikes7 сумел добить Райана Хохнера, у которого была пара королей.
Результаты финального стола WSOP Online Event #4:
- Steelvikes7 (США) – 73,8 тыс. долларов
- Райан Хохнер (США) – 45,6 тыс. долларов
- Гуо Лян Чен (Китай) – 32,1 тыс. долларов
- Мартин Замани (США) – 22,9 тыс. долларов
- Мэтью Байер (США) – 16,6 тыс. долларов
- JJcorrado87 (США) – 12,1 тыс. долларов
- Венди Фридман (США) – 9 тыс. долларов
- Винит Пахуджа (США) – 6,8 тыс. долларов
- Джонатан Доклер (США) – 5,2 тыс. долларов
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