9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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Полесье --
Металлист --
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Манчестер Юнайтед --
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Реал --
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Ювентус --
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Россия – Швейцария: где смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Анатолий Дерека
9 февраля, 09:48
Групповая стадия хоккейного мужского турнира начнется уже сегодня матчем ОКР против Швейцарии. Прогноз букмекеров на хоккей на Олимпийских Играх

Дмитрий Орлов - защитник сборной ОКР (России) / Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпиаде-2022 стартует турнир по хоккею с шайбой среди мужчин. За медали поборются 12 сборных, которые разделились на три группы по четыре команды.

А: Канада, США, Германия, Китай
В: ОКР, Чехия, Швейцария, Дания
С: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия

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В четвертьфинал напрямую пройдут победители групп, а также один вице-чемпион, который наберет наибольшее количество очков. Остальные сборные сыграют в раунде плей-офф, чтобы определить еще четырех участников 1/4 финала. Далее – привычная всем система плей-офф.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся два поединка группы В. Команда ОКР (Россия) сразится со Швейцарией, тогда как чехи сыграют с датчанами. Букмекеры оценили шансы команд в данных поединков.

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По мнению Parimatch, явными фаворитами являются ОКР и Чехия. Коэффициент на победу первых составляет 1.47, тогда как на Чехию – 1.45.

МАТЧ1Х2
ОКР – Швейцария1.475.205.80
Чехия – Дания1.455.105.90

К слову, ранее были названы фавориты олимпийского турнира по хоккею. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на золото у россиян, а также финнов и шведов.

Отметим, что старт матча ОКР – Швейцария намечен на 10:40 по киевскому времени, тогда как игра Чехия – Дания начнется в 15:10. В прямой трансляции матчи будут доступны на телеканале Eurosport 1, а также на платформе OLL.TV.

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