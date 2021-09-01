1 сентября 17:00
Казахстан --
Украина --
1 сентября 21:45 Трансляция
Россия --
Хорватия --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекеры

Россия – Хорватия: прогноз на битву за чемпионат мира

Андрей Трофимов
1 сентября, 15:52
Кто фаворит матча, сколько голов будет забито и кто станет героем поединка. Котировки матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Хорватии - небольшой фаворит матча отбора на ЧМ-2022

Сегодня состоится встреча лидеров группы H отбора на чемпионат мира 2022 года. На арене "Лужники" в Москве в 21:45 стартует матч Россия – Хорватия.

После трех туров а активе команд по 6 очков. На одно очко меньше у Словакии.

Кто фаворит матча Россия – Хорватия? Эксперты букмекерских контор называют поединок равным. Хорваты – минимальные фавориты. Коэффициент на победу гостей установлен на уровне 2.75, тогда как на победу хозяев он 2.80, а на ничью – 3.15.

Вероятность исхода матча по котировкам букмекеров:

Реклама
  • победа сборной России – 34%
  • ничья – 31%
  • победа сборной Хорватии – 35%

Сколько голов будет забито? Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. сегодня зрители, вероятнее, не увидят трех голов. Коэффициент на это – 1.72 (вероятность 56%), а котировка на три и больше гола – 2.20 (вероятность 44%).

Кто забьет гол? Эксперты индустрии беттинга называют таких футболистов среди фаворитов на авторство гола сегодня:

  • Андрей Крамарич (Хорватия) – 3.30
  • Иван Перишич (Хорватия) – 3.50
  • Федор Смолов (Россия) – 3.70
  • Никола Влашич (Хорватия) – 3.80
  • Алексей Миранчук (Россия) – 4.20

Читайте также: Россия – Хорватия: где и во сколько смотреть отборочный матч ЧМ-2022

Реклама