Россия – Хорватия: прогноз на битву за чемпионат мира

Сборная Хорватии - небольшой фаворит матча отбора на ЧМ-2022

Сегодня состоится встреча лидеров группы H отбора на чемпионат мира 2022 года. На арене "Лужники" в Москве в 21:45 стартует матч Россия – Хорватия.

После трех туров а активе команд по 6 очков. На одно очко меньше у Словакии.

Кто фаворит матча Россия – Хорватия? Эксперты букмекерских контор называют поединок равным. Хорваты – минимальные фавориты. Коэффициент на победу гостей установлен на уровне 2.75, тогда как на победу хозяев он 2.80, а на ничью – 3.15.

Вероятность исхода матча по котировкам букмекеров:

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победа сборной России – 34%

ничья – 31%

победа сборной Хорватии – 35%

Сколько голов будет забито? Аналитики букмекерских контор прогнозируют, что матч будет "на меньше". Т.е. сегодня зрители, вероятнее, не увидят трех голов. Коэффициент на это – 1.72 (вероятность 56%), а котировка на три и больше гола – 2.20 (вероятность 44%).

Кто забьет гол? Эксперты индустрии беттинга называют таких футболистов среди фаворитов на авторство гола сегодня:

Андрей Крамарич (Хорватия) – 3.30

Иван Перишич (Хорватия) – 3.50

Федор Смолов (Россия) – 3.70

Никола Влашич (Хорватия) – 3.80

Алексей Миранчук (Россия) – 4.20

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