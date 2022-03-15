Роналду против Мадрида: где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Атлетико и кто фаворит

На вторник, 15 марта, назначены два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. В центральной встрече дня Манчестер Юнайтед примет Атлетико. Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Атлетико? В прямой трансляции поединок будет доступен на Мегого . Тем временем, букмекеры назвали фаворита противостояния.

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По их мнению, больше шансов на выход в 1/4 финала имеет МЮ . Коэффициент на итоговый успех манкунианцев составляет 1.57 , а на мадридцев – 2.50 .

Если говорить о конкретном матче, то победа англичан оценивается в 2.20 , а успех Атлетико – в 3.70 . На ничью выставлен коэффициент 3.25 . Напомним, что первая очная дуэль завершилась со счетом 1:1.

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Оба коллектива имеют некоторые проблемы в своих лигах. МЮ идет на пятом месте и отстает от Арсенала на балл. Правда, "канониры" сыграли аж на три матча меньше. Атлетико же на четвертой строчки и опережает Бетис всего на два пункта.

Кадровые проблемы посерьезнее у испанцев. Атлетико сегодня не сможет рассчитывать на Васса, Кунью, Врсалько и Лемара. У манкунианцев лишь одна потеря – Скотт Мактоминей рискует пропустит эту дуэль.