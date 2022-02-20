Роналду гонится за Лигой чемпионов: сможет ли Манчестер Юнайтед продлить удачную серию?

Роналду и компания борятся за ТОП-4 / Фото: Getty Images

Вчера в чемпионате Англии стартовал 26-й тур АПЛ, а сегодня пройдут два матча. В первом поединке дня сразятся Лидс и Манчестер Юнайтед. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЛИДС – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

20 февраля, воскресенье, в 16:00, Setanta Sports

Котировки Parimatch на результат: 4.10 – 4.00 – 1.84

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Встреча двух откровенно буксующих соперников, которые занимают места, не соответствующие ожиданиям. Лидс вместо борьбы за еврокубки борется за сохранение прописки.

Они идут на 15-м месте Премьер-лиги, опережая соперников из зоны вылета лишь на шесть очков. Команду Бьелсы откровенно лихорадит – в последних десяти матчах всех турниров они победили лишь дважды.

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В последних трех турах АПЛ умудрились проиграть всухую и организовали "перестрелку" с Астон Виллой (3:3). Сэм Гринвуд, Бэмфорд, Фирпо, Купер и Филлипс уже длительное время в лазарете.

МЮ располагается в зоне Лиги чемпионов, имея преимущество над преследователями в два очка. При Рангнике команда играет весьма прагматично, что болельщикам не слишком нравится.

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Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

В последних шести турах чемпионата она не проиграла ни разу, но трижды сыграла вничью. Кавани и Матич имеют повреждения, а Мэйсон Гринвуд отстранен от работы с командой из-за обвинений со стороны его девушки в насилии.

ПРОГНОЗ: Думаю, МЮ победит, но феерии не жду – ТМ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: