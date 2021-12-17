Римская охота на "орлов" для Шевченко: почему Дженоа не проиграет Лацио

Андрей Шевченко одержал первую победу во главе Дженоа / Фото: Getty Images

Сегодня стартует 18 тур чемпионата Италии. В первой игре пятницы Лацио сразится с Дженоа. В ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

РОМА – СПЕЦИЯ

17 декабря, пятница в 19:30, Мегого

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Во вторник Андрей Шевченко добыл первую победу у руля Дженоа. Правда, это был матч Кубка Италии, что не добавило очков в чемпионате, но стал для команды и тренера глотком свежего воздуха и должно улучшить моральное состояние.

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Матч выдался очень непростым, а решающим стал единственный гол ганского нападающего Экубана, который забил впервые за "грифонов". Нынешний соперник генуэзцев значительно сильнее Салернитаны, но все же не такой мощный, каким был пару сезонов назад при Симоне Индзаги.

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Лацио располагается на 9 месте в Серии А, набрав 25 очков. До зоны Лиги чемпионов им уже не хватает 11 баллов, хотя для попадания в Лигу Европы нужно добрать три. Абсолютно очевидно, что римляне перестраиваются под руководством Сарри и процесс этот дается им непросто.

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В последних пяти турах чемпионата "орлы" победили лишь раз при трех поражениях и ничье с Удинезе (4:4). Дженоа в чемпионате без побед в 14-ти матчах, с Шевой у руля взяли всего одно очко из 15 возможных. Главный плюс в том, что пустеет лазарет. Вне игры все еще остаются Максимович, Фарес и Ровелла, зато Кришито, Кассата и Кайседо готовы.

ПРОГНОЗ: Хочется верить, что команда Шевченко сможет зацепиться за очки с соперником, которого лихорадит. Лацио будет стараться атаковать и Дженоа попробует наказать соперника в контригре. Думаю, будет ТМ 2,5 и без голов в обоих таймах.

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