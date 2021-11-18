Риэлтор из Техаса и фанат баскетбола: как выглядит очаровательная жена Дага Полка (фото)

Очаровательная Кейтлин завоевала сердце Дага Полка / Фото: Instagram Кейтлин Полк

Недавно известный покерист Даг Полк сыграл свадьбу. Американец пропадал из ленты новостей на какое-то время. Оказалось, что парень просто готовился к празднованию на Гавайях.

Избранницей хайроллера стала девушка по имени Кейтлин. Известно, что парочка встречается уже много лет, однако свои отношения молодожены не афишировали.

Тем не менее Кейт активно ведет страничку в Instagram, на которую подписано всего 2 тысячи фолловеров. Первая фотография с Полком у девушки появилась еще в 2015 году.

В целом красотка часто выставляет совместные снимки со своей второй половинкой, тогда как сам Даг преимущественно наполняет свой Instagram покерной тематикой.

Кейтлин работаем агентом по недвижимости в столице Техаса, городе Остин. К слову, именно женитьба заставила Дага сменить место проживания и покинуть такой любимый Лас-Вегас. Думается, проблем с выбором жилья у пары не было.

Кроме того, парочка очень любит путешествовать по миру. Вот Кейтлин наслаждается крутыми видами итальянского Позитано.

А здесь красотка позирует на фоне известного фонтана Ди Треви в Риме.

Ну и раз уж ты в Европе, как не посетить романтический Париж или дождливый Лондон?

А вот до шотландского Эдинбурга доезжают не все американцы. Но это не о новосозданной семье Полк!

Любят Даг и Кейт посещать спортивные мероприятия. Так, парочка не раз была замечена на поединках баскетбольного клуба Голден Стейт Ворриорс из Сан-Франциско.