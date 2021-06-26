Рекордсмен WSOP Фил Хельмут объявил о намерении поучаствовать в горячем марафоне турниров

Американский покерист сыграет в трех суперивентах в середине июля, в том числе и на WSOP Online

Фил Хельмут не планирует сбавлять обороты в покере / Фото: Instagram Фила Хельмута

Недавно стало известно расписание турниров WSOP Online 2021. Мировая серия покера в интернете пройдет с 1 июля по 1 августа, в ходе которой будет разыграно 33 браслета.

Принять в ней участие планирует и легендарный Фил Хельмут. Американский покерист написал об этом на своей страничке в Instagram. Правда, это будет не единственный ивент для Хельмута в июле. Со 2 по 7 июля Фил намерен сыграть на турнире Мирового покерного тура WPT Venetian, а также в PokerGo Cup, который пройдет с 6 по 15 июля.

Правда, такое совмещение возможно, если организаторы турниров дадут добро на использование компьютера во время игр, чтобы можно было отыгрывать турниры одновременно. Напомним, что Фил Хельмут является рекордсменом WSOP по количеству золотых браслетов. Американец успел собрать 15 таких наград за свою карьеру.