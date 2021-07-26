Ребенок в мире покера: Даниэль Негреану празднует свой 47-й день рождения (фото)

Даниэль Негреану серьезно настроен на Мировую серию покера / Фото: Pokernews

Сегодня 47 лет исполняется одному из лучших покеристов в истории Даниэлю Негреану. Канадский игрок не только выиграл множество трофеев, но и собрал большую аудиторию подписчиков в Instagram.

Даниэль имеет румынские корни, поскольку его родители эмигрировали в Торонто за несколько лет до рождения сына. Сам же Негреану себя считает канадцем, а также имеет паспорт США. Играть в покер DNegs научился в 15 лет, а с наступлением совершеннолетия переехал в Лас-Вегас.

В 1997 году парень сумел впервые попасть в призы на профессиональных турнирах, а год спустя ему покорился первый браслет WSOP. На тот момент именно он был самым молодым его обладателем в истории. Именно поэтому за ним до сих пор закрепилось прозвище KidPoker ("покерный ребенок").

Всего же на счету Негреану шесть таких браслетов и по этому показателю он существенно уступает лидеру Филу Хельмуту, у которого их 15. Даниэль также регулярно появляется в различных телешоу, а также подрабатывает комментатором и ведущим покерных событий.

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С 2007 года он начал активно зарабатывать на сотрудничестве с самыми известными покер-румами, становясь их амбассадором. Более того, в 2005 году Негреану открыл свой собственный покер-рум, однако вынужден был его закрыть после первого подписанного контракта.

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В 2014 году Даниэль Негреану заслужено вошел в знаменитый Зал Славы Покера. Дело вовсе не в том, что его поздно посчитали легендой игры. Просто в Зал Славы приглашаются игроки, которым 40 и более лет.

Что касается его личной жизни, то в 2019 году Негреану поженился на покерной телеведущей Аманде Лезерман, с которой недавно сыграл "бумажную" свадьбу.

Канадец является поклонником компьютерных игр и хоккея. Его любимой командой, конечно же, является Toronto Maple Leafs, хотя в 2016 году он принял активное участие в основании Vegas Golden Knights.

В 2015 году о Даниэле был снят биографический фильм "KidPoker". В съемках поучаствовал не только сам герой, но и множество других легенд покера, таких как Дойл Брансон, Антонио Эсфандиари, Фил Хельмут, Джейсон Мерсье, Фил Айви и другие.

Трейлер фильма KidPoker:

Не так давно Негреану стал чемпионом PokerGo Cup, прервав непривычный для себя шестилетний период без трофеев. Нет сомнений, что теперь канадец серьезно настроен стать самым богатым покеристом в истории, догнав Брина Кенни, который заработал чуть более 56 миллионов долларов.