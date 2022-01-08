Реал – Валенсия: прогноз комментатора на центральный матч дня

Бензема готовится штурмовать ворота Валенсии / Фото: Getty Images
В главном поединке 20-го тура чемпионата Испании в субботу, 8 января, встречаются Реал и Валенсия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Реал – Валенсия: где смотреть матч
РЕАЛ – ВАЛЕНСИЯ
Ла Лига, 8 января, суббота, 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.37 – 5.20 – 8.90
"Сливочные" внезапно допустили осечку, проиграв в предыдущем туре Хетафе (0:1) и покончив со своей серией из 11 матчей без поражений. Среди недели они обыграли Алькояно в Копа дель Рей (3:1) с Андреем Луниным в воротах. Дома в чемпионате Реал не проигрывает с 30 января прошлого года – 19 матчей подряд, в десяти из них мадридцы не пропускали, в частности, в трех последних.
Бейл, Карвахаль и Йович у Реала не сыграют по состоянию здоровья.
Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая Севилью на пять очков, сыграв на матч больше.
Валенсия располагается на девятом месте, но до зоны Лиги чемпионов ей не хватает всего лишь четырех очков.
В предыдущем туре она также проиграла – Эспаньолу (1:2), на этом прервалась ее серия из семи матчей без поражений.
После левантийцы обыграли Картахену в матче Кубка (2:1). В гостях они не проигрывают шесть матчей кряду, выиграв последние пять. Отсутствующих футболистов хватает, особенно это касается защитной линии – Гайя, Диакаби, Лато и Палуиста не сыграют. Также вне игры форварды Дуро, который дисквалифицирован, и Маркос Андре, пребывающий на карантине.
ПРОГНОЗ. Реалу будет непросто, Валенсия упрется, но кадровый дефицит не позволит гостям сотворить сенсацию. Думаю, что мадридцы победят и не пропустят.
Котировки Parimatch на этот результат:
- Реал победит и не пропустит – 2.37