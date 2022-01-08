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Реал – Валенсия: прогноз комментатора на центральный матч дня

Кирилл Круторогов
8 января, 14:16
Кирилл Круторогов ставит на то, что в субботнем поединке чемпионата Испании Реал дома обыграет Валенсию с сухим счетом

Бензема готовится штурмовать ворота Валенсии / Фото: Getty Images

В главном поединке 20-го тура чемпионата Испании в субботу, 8 января, встречаются Реал и Валенсия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Реал – Валенсия: где смотреть матч

РЕАЛ – ВАЛЕНСИЯ
Ла Лига, 8 января, суббота, 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.37 – 5.20 – 8.90

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"Сливочные" внезапно допустили осечку, проиграв в предыдущем туре Хетафе (0:1) и покончив со своей серией из 11 матчей без поражений. Среди недели они обыграли Алькояно в Копа дель Рей (3:1) с Андреем Луниным в воротах. Дома в чемпионате Реал не проигрывает с 30 января прошлого года – 19 матчей подряд, в десяти из них мадридцы не пропускали, в частности, в трех последних.

Бейл, Карвахаль и Йович у Реала не сыграют по состоянию здоровья.

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Мадридцы возглавляют турнирную таблицу Примеры, опережая Севилью на пять очков, сыграв на матч больше.

Бензема – топ-угроза Валенсии / Фото: REUTERS

Валенсия располагается на девятом месте, но до зоны Лиги чемпионов ей не хватает всего лишь четырех очков.

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В предыдущем туре она также проиграла – Эспаньолу (1:2), на этом прервалась ее серия из семи матчей без поражений.

После левантийцы обыграли Картахену в матче Кубка (2:1). В гостях они не проигрывают шесть матчей кряду, выиграв последние пять. Отсутствующих футболистов хватает, особенно это касается защитной линии – Гайя, Диакаби, Лато и Палуиста не сыграют. Также вне игры форварды Дуро, который дисквалифицирован, и Маркос Андре, пребывающий на карантине.

ПРОГНОЗ. Реалу будет непросто, Валенсия упрется, но кадровый дефицит не позволит гостям сотворить сенсацию. Думаю, что мадридцы победят и не пропустят.

Котировки Parimatch на этот результат:

  • Реал победит и не пропустит – 2.37